В Белом доме заявили, что США хотят переговоров с Китаем

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов стремится к дипломатическому взаимодействию с Китаем, однако пока никаких объявлений о возможности проведения конкретной встречи нет. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать данные газеты "Саут Чайна морнинг пост" о том, что Вашингтон и Пекин согласовывают проведение встречи на Аляске с участием дипломатов высокого ранга, чтобы попытаться произвести перезагрузку в отношениях между двумя странами. "Я слышала об этих сообщениях и видела их, мне нечего объявить вам по этому поводу", - ответила Псаки.

"Конечно же, президент разговаривал с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] 10 февраля, и мы с нетерпением ждем того, чтобы искать возможности для взаимодействия, однако у нас нет никаких деталей, которые были бы утверждены и которые мы могли бы подтвердить на данном этапе", - добавила пресс-секретарь президента.

"Конечно, в последующие месяцы и годы будет целый ряд встреч, которые президент и представители его команды, занимающиеся вопросами национальной безопасности, проведут с Китаем и другими странами в регионе. Однако мы непосредственно взаимодействуем, есть целый ряд вопросов, которые мы, конечно же, обсуждали с Китаем в ходе этого взаимодействия. Мы не скрываем своей обеспокоенности, однако мы также ищем возможности для совместной работы", - отметила также Псаки. "Конечно же, мы продолжаем прямое взаимодействие на разных уровнях, и это будет продолжаться", - заверила она.

Главе пресс-службы Госдепартамента Неду Прайсу на брифинге для журналистов также был задан вопрос о возможной встрече на Аляске. "Нет никаких встреч, о которых мы могли бы объявить в данным момент, но мы знаем, что нам надо делать для взаимодействия с Китаем, мы знаем, что мы будем делать, чтобы взаимодействовать с Китаем, и мы начали некоторые аспекты этой важной работы", - ответил он. "Мы хотели бы и будем взаимодействовать с Китаем с позиции силы. Мы уже частично заложили эту важную основу", - добавил также представитель американского внешнеполитического ведомства.