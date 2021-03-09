Премьер Греции призвал нацию к согласию после разгона акции против полицейского насилия

АФИНЫ, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал во вторник вечером нацию к сдержанности, единству и согласию после разгона силовиками акции против полицейского насилия в афинском районе Неа Смирни, в ходе которого пострадал спецназовец, еще три стража порядка получили более легкие ранения. Об этом глава правительства заявил в обращении, которое транслировалось по телевидению.

"Печальные картины насилия, которые мы все видели сегодня вечером в Афинах, должны стать последними, - подчеркнул Мицотакис. - В такие моменты у всех должны преобладать сдержанность и хладнокровие. Я прежде всего обращаюсь к нашей молодежи, которая должна творить, а не разрушать. Слепая ярость никуда не ведет".

Сотрудники правоохранительных органов в Афинах разогнали во вторник с помощью слезоточивого газа и водометов участников митинга против полицейского насилия, который проходил в столичном районе Неа Смирни. Как сообщил телеканал "Антенна", на митинг пришли 5-10 тыс. человек, которые протестовали против разгона аналогичной акции протеста в этом же месте в минувшее воскресенье. Во время митинга группа анархистов в масках на лицах и капюшонах на головах решила совершить нападение на местный полицейский участок. В кордон полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью, а полицейские ответили слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и струями воды из водометной машины.

Во время потасовки группа молодых людей сбросила одного полицейского с мотоцикла и начала его избивать. Он получил травму головы и был доставлен в местную больницу. По последней информации, его состояние тяжелое, но его жизни опасность уже не угрожает. Три других полицейских получили легкие ранения. О пострадавших среди митинговавших не сообщается.

Полиция распространила фотографии железных прутов и пакетов с бутылками с зажигательной смесью, которые были конфискованы у нападавших.