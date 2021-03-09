Столтенберг: Байден выразил готовность лично участвовать в саммите НАТО в Брюсселе

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выражал готовность прибыть в Брюссель для участие в саммите НАТО позже в текущем году. Об этом сообщил во вторник генеральный секретарь Североатлантический альянс Йенс Столтенберг, выступая на организованном Стэнфордским университетом виртуальном мероприятии.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Байдена на саммите НАТО, который пройдет позже в этом году. Точная дата еще не выбрана отчасти из-за пандемии", - сказал он. "Но, когда я разговаривал с президентом Байденом, он выражал сильное желание прибыть в Брюссель, чтобы встретиться со всеми лидерами стран, входящих в НАТО", - добавил генсек альянса.

"Думаю, важнейшим вопросом на саммите станет повестка для НАТО до 2030 года. Это включает в себя множество различных тем", - добавил Столтенберг. Как он отметил, "будут затронуты вопросы дальнейшего укрепления средств сдерживания и обороны" в Европе. По словам генсека, на саммите также обсудят "использование потенциальными противниками экономических и политических инструментов". Столтенберг констатировал, что в число тем войдет "сохранение технологического превосходства НАТО".

Генсек НАТО сообщил, что намерен встретиться в среду со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. "Мы сможем обсудить роль НАТО в поддержке его повестки противодействия изменению климата", - отметил Столтенберг.