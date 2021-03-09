Пентагон не комментирует итоги учений ВС Польши, показавшие их разгром за пять дней

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось комментировать итоги недавних учений Вооруженных сил Польши, которые, согласно данным печати, показали их разгром за пять дней в случае начала военного конфликта с Россией.

"У меня нет никакой конкретики по поводу этих учений", - заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. У него поинтересовались оценками Вашингтоном данных военных игр ("Зима-20"), а также тем, будет ли военное ведомство США принимать в свете их результатов какие-то решения относительно американского военного присутствия в Польше.

"Безусловно, мы считаем Польшу отличным союзником. Мы также понимаем важность укрепления национальной безопасности и боевой готовности в этой части Европы. Думаю, вы увидите, что это будет продолжаться", - сказал Кирби.

"У меня нет и не было бы никакой конкретики относительно ротации [войск США в Польше] в перспективе. Вы видели, как мы этим занимались в прошлом. Мне ни о каких изменениях этого порядка подготовки не известно", - подчеркнул официальный представитель Пентагона.

Он также напомнил, что новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом рассчитывает завершить пересмотр дислокации войск США в мире "к середине лета". Сделанные по итогам этого обзора выводы могут повлиять на уровни военного присутствия США в Польше и других странах, констатировал Кирби.