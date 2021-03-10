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Госдепартамент не комментирует вопрос о возможном продлении виз российским журналистам

Речь идет о продлении до 60 месяцев

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Госдепартамент отказывается комментировать вопрос о возможности продления срока действия журналистских виз для граждан России.

"Мы в данный момент не объявляем ни о каких изменениях срока действия виз I для российских журналистов", - заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства США. Он оставил без ответа вопросы о том, считают ли власти США возможным продление периода действия журналистских виз для россиян, составляющего в настоящее время 12 месяцев, до максимума - 60 месяцев, и, если нет, то по каким причинам.

Просьбу дать пояснения по этим моментам корреспондент ТАСС адресовал ранее в тот же день исполняющей обязанности заместителя помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, которая выступила на интернет-брифинге для иностранных журналистов. "Большое спасибо за этот вопрос! Думаю, мы его возьмем [в работу], чтобы подготовить для вас развернутый ответ", - заявила на брифинге Стаффт.

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