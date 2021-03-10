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Конгрессмены США представили инициативу, позволяющую отменить снятие санкций с Ирана

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол отметил, что "этот законопроект позволяет Конгрессу осуществлять надлежащий надзор за любым соглашением" с республикой

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и еще 20 его коллег-однопартийцев представили во вторник инициативу, позволяющую законодателям заблокировать возможное решение вашингтонской администрации об отмене односторонних американских санкций в отношении Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы комитета.

Инициатива "позволит Конгрессу пересмотреть и при необходимости заблокировать любые попытки администрации [президента США Джо] Байдена отменить санкции США против иранского режима". Она "позволяет Конгрессу осуществлять надзор за любой возможной сделкой с Ираном, которая включает снятие санкций" до их фактической отмены. Ранее аналогичный законопроект был внесен в Сенат Конгресса.

"Администрация Байдена уже пошла на уступки в явной попытке начать переговоры с Ираном. Этот законопроект позволяет Конгрессу осуществлять надлежащий надзор за любым соглашением с Ираном, которое включает снятие санкций. Мы несем ответственность за то, чтобы американский народ получил более выгодную сделку, чем СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана)", - отметил Маккол.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что политика максимального давления на Иран не достигла своих целей. По его словам, она привела к тому, что иранские власти теперь намного ближе подошли к возможности создания ядерного оружия. Как отметил Прайс, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках СВПД, то США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь 2 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции.

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