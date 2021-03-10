Генсек НАТО отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне присутствия России

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне возросшего российского присутствия. Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник на организованном Стэнфордским университетом виртуальном мероприятии.

"НАТО присутствует в Арктике, и в рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там, - указал генсек НАТО. - Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия [в регионе]".

"Раньше мы говорили о том, что на Крайнем Севере наблюдается низкий уровень напряженности", - отметил Столтенберг, указав, что "сейчас так говорить не совсем корректно, потому что напряженность выросла". "Но в некоторой степени в этой ситуации находит отражение то, на что, я считаю, нельзя не обращать внимания. Наш уровень сотрудничества с Россией на Крайнем Севере выше, чем где-либо", - констатировал он.

"Есть множество причин для беспокойства. Мы видим усиление военного присутствия России, - подчеркнул генсек альянса. - Но в том же время мы отмечаем, что в некоторых сферах и некоторыми методами мы можем работать совместно с Россией на Крайнем Севере".

О ситуации в Арктике

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря на брифинге для военных атташе обратил внимание на действия США и НАТО, которые увеличивают число учебно-боевых мероприятий у северных границ России под предлогом сдерживания РФ в Арктике. При этом он отметил, что российское "присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".

Как подчеркнул начальник Генштаба, "Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими государствами".