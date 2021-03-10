Reuters: власти США могут в апреле завершить переоценку всего подхода к КНДР

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американская администрация может к апрелю завершить переоценку всего существующего подхода к политике в отношении КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

По его словам, обзор политики США в отношении Пхеньяна начался после инаугурации президента Джо Байдена. "Мы проводим весьма интенсивный стратегический обзор. Мы ожидаем, что он будет завершен в течение следующего месяца или около того", - отметил представитель администрации США высокого ранга, отказавшись при этом раскрывать детали новой стратегии.

Ранее представители американских властей допускали, что в результате пересмотра политики в отношении КНДР могут быть введены новые санкции.

Предыдущий президент США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Затем в феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.