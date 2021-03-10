Представителя миссии ЕС в Лондоне вызвали в МИД Британии из-за спора о поставках вакцин

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Представитель дипломатической миссии Европейского союза (ЕС) в Лондоне был вызван в МИД Великобритании в связи с заявлениями главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что британские власти якобы запретили экспорт вакцин против коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство PA со ссылкой на внешнеполитическое ведомство королевства.

По его данным, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб направил Мишелю письмо, целью которого было "расставить все на свои места". Как отметило агентство, в своем послании глава британского МИД написал, что "любое упоминание запрета на экспорт вакцин или других ограничений полностью не соответствуют действительности".

Он добавил, что правительство королевства "ни разу не заблокировало поставку вакцины от коронавируса или ее компонентов". "Мы все сражаемся с этой пандемией", - заявил Рааб. На этом фоне, как уточнило агентство, в МИД Великобритании был вызван представитель делегации ЕС в Лондоне.

Во вторник Мишель опубликовал запись в своем блоге, где заявил о том, что "Великобритания и США ввели полный запрет на экспорт вакцины или ее компонентов, произведенных на их территории". При этом сам Евросоюз, по его словам, сделал больше других для снабжения вакцинами от ковида стран-членов сообщества и в целом всего мира.

Как подчеркнуло агентство PA, это уже второй скандал между Великобританией и ЕС по поводу вакцин от коронавируса с начала нынешнего года. В январе Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на поставки препарата из входящей в ЕС Республики Ирландия в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, в рамках действия механизма контроля по распространению вакцин за пределы сообщества. После выхода Великобритании из состава Евросоюза протокол по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit продолжает гарантировать прозрачность государственной границы на острове Ирландия, из-за чего в ЕС опасались, что через Ольстер в Великобританию могут быть налажены поставки вакцин. Спустя короткий промежуток времени после жесткого ответа Лондона ЕК отказалась блокировать поставки вакцины в Соединенное Королевство.