Глава МИД Британии обсудит "угрозу со стороны России" в рамках визита в Эстонию и Норвегию

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 10-11 марта совершит визит в Эстонию и Норвегию, в рамках которого обсудит "угрозу региональной безопасности со стороны России" и вопросы глобального изменения климата. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 10 марта глава МИД Соединенного Королевства посетит Таллин, где встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и будет присутствовать на переговорах с участием представителей Литвы и Латвии с целью обсуждения региональной безопасности и восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, Рааб подпишет соглашение, подтверждающее партнерство Великобритании с Эстонией в сфере обороны и направленное на "укрепление сотрудничества между странами".

11 марта Рааб прибудет в Осло на переговоры с норвежским министром иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, а также примет участие в совместном заседании глав МИД Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, на котором будут обсуждаться "изменение климата и международная безопасность, включая угрозы со стороны враждебных государств". Кроме того, британский министр подпишет меморандум о взаимопонимании с Норвегией, который "усилит сотрудничество в научной сфере".

"Угрозу безопасности, которую представляет Россия, наиболее остро чувствуют ее соседи, - выступил с утверждением глава МИД Соединенного Королевства. - Великобритания привержена делу поддержки наших близких друзей в Северном и Балтийском регионах как в военном плане, так и в борьбе с российской дезинформацией и дестабилизирующей региональной деятельностью". Британский министр добавил, что "перед лицом таких проблем, как изменение климата и защита полярных регионов, необходимость в объединении одинаково мыслящих стран никогда не была более важной".

В заявлении МИД Великобритании подчеркивается, что Рааб посетит Эстонию и Норвегию в преддверии публикации на следующей недели комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, в документе, обнародование которого несколько раз откладывалась, будет идти речь о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии королевства со времен холодной войны.

Ранее посольство РФ в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что политики и военные королевства в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.