СК Белоруссии сообщил, что объявит в межгосударственный розыск блогера Мотолько

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Белорусские следователи получили доказательства причастности блогера Антона Мотолько к совершению преступлений, связанных с массовыми беспорядками в стране после президентских выборов, в связи с чем он будет объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщили в среду в Управлении следственного комитета (УСК) Белоруссии по Минску.

"В ходе расследования уголовного дела получены доказательства причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь. <...> УСК по Минску в отношении гражданина Республики Беларусь Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск", - отметили представители следствия.

В ведомстве добавили, что в отношении Мотолько возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с июля 2020 года с помощью созданного и управляемого им Telegram-канала он "совершал умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям".

"В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявили в Следственном комитете, добавив, что для этого также использовался созданный блогером Telegram-канал. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

В следственном ведомстве добавили, что, находясь за пределами Белоруссии и действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, Мотолько "объединил экстремистские группы - так называемые дворовые чаты, создал экстремистское формирование и руководит им".

Как уточнили в пресс-службе белорусского ведомства, "следствием проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским".