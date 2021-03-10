Оппозиция заявляет, что Гаспарян продолжает оставаться начальником Генштаба ВС Армении

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оник Гаспарян продолжает занимать свою должность, поскольку в конституции страны увольнение с этой должности не предусмотрено. Об этом в среду на брифинге заявил представитель оппозиционного "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"Согласно нашей конституции, начальник Генерального штаба назначается предложением премьер-министра и указом президента сроком на пять лет. То есть, в конституции говорится только о назначении, а не об увольнении. Полномочия начальника Генштаба приостанавливаются в случае его кончины, если он лишается гражданства или его осуждают за преступления. В этом случае [при нынешней ситуации] Гаспарян продолжает оставаться на посту начальника Генштаба ВС", - заявил он.

В среду утром премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде. Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.