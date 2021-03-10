Начальник Генштаба ВС Армении назвал заявление Пашиняна о его отставке антиконституционным

Политический кризис в Армении

Оппозиция заявляет, что Гаспарян продолжает оставаться начальником Генштаба ВС Армении

Ранее премьер страны Никол Пашинян заявил, что Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент Армении Армен Саркисян и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде

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