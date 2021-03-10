СМИ: США могут смягчить санкции в отношении Ирана только после начала переговоров

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация готова рассмотреть вопрос смягчения санкций в отношении Ирана только после начала переговоров по ядерной проблеме Тегерана. Об этом в среду сообщил информационный портал Axios.

"Администрация [Джо] Байдена готова рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении Ирана только после возобновления переговоров между сторонами и только в рамках взаимного процесса", - указывает портал со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее пока американское правительство не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла ранее, что США открыты для дипломатического диалога с Ираном, но не намерены смягчать односторонние санкции, введенные в свое время в отношении Тегерана.