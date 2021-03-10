В Минкультуры Украины считают, что стране надо менять имидж

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Украина должна работать над сменой своего имиджа в мире, чтобы она не ассоциировалась лишь с конфликтом на востоке страны и коррупцией. Такое мнение высказал в среду министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"Мы должны работать над собственными позитивными нарративами, которые существуют в нашем государстве, чтобы оно не ассоциировалось сейчас с войной и коррупцией, а хотя бы с писанками, борщом и современной украинской модой", - сказал он. Ткаченко назвал эту задачу для Киева "мягкой силой", которая должна "разбить вал дезинформации" в отношении страны, к которому, по мнению чиновника, якобы причастна РФ.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени в стране заработает международный центр противодействия дезинформации. Презентация центра предположительно состоится 11 марта.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После введения санкций сто журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.