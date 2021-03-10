Киев назвал "заезженной мантрой" заявления Минска о поставках оружия с Украины

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Украина отвергает свою причастность к поставкам оружия в Белоруссию для дестабилизации ситуации. Об этом в среду заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Полная чушь, которая уже не первый звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии с Украины", - написал он в Twitter. При этом Николенко приложил к своему посту ссылку на заявление председателя КГБ Ивана Тертеля о поставках оружия из соседнего государства для совершения терактов в Белоруссии.

Официальный Киев призвал Минск не считать Украину врагом. "Власть в Белоруссии должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - добавил Николенко.

В среду Тертель в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил, что в стране готовились теракты в отношении государственных объектов и ряда должностных лиц. По его словам, в последнее полугодие эти процессы активизировались. Тертеть добавил, что такие угрозы исходят с территории соседних государств. Он уточнил, что речь идет в частности о деятельности отдельных террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины. По его словам, с территории Украины доставлялись большие партии оружия для последующего использования в целях дестабилизации ситуации в стране.