Член парламента Гонконга допустил возможность отсрочки выборов из-за избирательной реформы

ПЕКИН, 10 марта. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Власти Гонконга не исключают очередного переноса выборов в Законодательный совет этого специального административного района КНР, которые должны пройти в сентябре этого года. Об этом в беседе с ТАСС заявил член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 13-го созыва, член Законодательного совета (парламент) Гонконга Джеффри Лам.

"В прошлом году мы были вынуждены отложить выборы из-за [эпидемии] COVID-19. Сейчас, хотя ситуация и улучшается, мы по-прежнему сохраняем различные ограничения и меры по социальному дистанцированию. Если это продолжится, существует возможность того, что выборы отложат", - сказал он.

На прошлой неделе газета South China Morning Post писала, что выборы в Законодательный совет могут быть отложены еще на один год - до сентября 2022 года - из-за планов Пекина реформировать избирательную систему Гонконга.

В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию, Лам ответил, что перенос возможен, если этого будет требовать процесс проведения реформы. "Причиной поправок стало то, что произошло в Гонконге в последние годы. Мы все увидели необходимость усовершенствовать систему, чтобы предоставить эффективную институциональную гарантию того, чтобы в полной мере и искренне преданные стране люди имели возможность продолжить реализовывать систему "одна страна - две системы", - продолжил он. "Мы просто должны это сделать, даже если придется для этого отложить предстоящие выборы", - подчеркнул член гонконгского парламента.

Парламентские выборы изначально были запланированы на сентябрь 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были отложены по решению властей на год.

О реформе

Реформа избирательной системы призвана обеспечить принцип "управления Гонконгом патриотами", ее проект был представлен депутатам на открытии 5 марта 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва.

Как пояснил заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, планируется усовершенствовать метод формирования и численность состава коллегии выборщиков в Гонконге. По его словам, этот орган по-прежнему будет уполномочен голосовать за главу гонконгской администрации. Но также на него будет возложена новая функция - избрание "относительно большой доли" членов Законодательного совета и контроль над процессом выдвижения всех кандидатов в депутаты.

Джеффри Лам является членом парламента Гонконга с 2004 года. Первоначально он представлял Либеральную партию, в настоящее время он является вице-председателем второй по числу мест в парламенте города политической платформы "Альянс бизнеса и профессионалов Гонконга". Это объединение по своей идеологии относится к про-истеблишменту - неформальному лагерю лояльных КНР политических партий Гонконга.