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Эрдоган и Путин договорились вскоре провести личную встречу

Об этом политики заявили во время трансляции торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую"

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились в скором времени провести личную встречу. Об этом они заявили в среду во время трансляции торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую", которую вел телеканал NTV.

"В самом скором времени надеюсь встретиться лицом к лицу с моим дорогим другом [Путиным]", - сказал Эрдоган по видео-конференц-связи, обращаясь к российскому лидеру.

Путин в свою очередь ответил согласием. "Договорились. Мы давно уже не виделись", - сказал он. 

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