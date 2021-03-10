Эрдоган и Путин договорились вскоре провести личную встречу

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились в скором времени провести личную встречу. Об этом они заявили в среду во время трансляции торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую", которую вел телеканал NTV.

"В самом скором времени надеюсь встретиться лицом к лицу с моим дорогим другом [Путиным]", - сказал Эрдоган по видео-конференц-связи, обращаясь к российскому лидеру.

Путин в свою очередь ответил согласием. "Договорились. Мы давно уже не виделись", - сказал он.