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Госдеп подтвердил переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин 15-18 марта посетят Японию и Южную Корею

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин 15-18 марта посетят Японию и Южную Корею. Соответствующие даты визитов подтвердили в среду в пресс-службе Госдепартамента.

Блинкен и Остин 16-17 марта в Токио примут участие в переговорах глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Стороны, в частности, рассмотрят экономическое восстановление после пандемии коронавируса.

Главы американских ведомств 17-18 марта в Сеуле также встретятся со своими южнокорейскими коллегами.

Теги
ЯпонияСШАБлинкен, ЭнтониОстин, Ллойд
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