Лидеры ЕС подписали декларацию о формировании будущего Европы

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Португалии Антониу Кошта подписали в среду декларацию о формировании будущего Европы.

"Этот документ открывает путь к началу серии дебатов и дискуссий, которые позволят людям из всех уголков Европы поделиться своими идеями, чтобы помочь сформировать будущее Евросоюза", - говорится в тексте.

Как поясняет Совет ЕС, декларация "ставит перед собой цель повысить роль граждан в формировании политики и амбиций ЕС, а также устойчивость союза к кризисам, экономическим или же связанным со здоровьем". "Это [подписание документа] создаст новый общественный форум для открытых, инклюзивных, прозрачных и структурированных дебатов с европейцами по вопросам, которые важны для них и влияют на их повседневную жизнь", - говорится в заявлении Совета.

Гражданам стран ЕС предлагается обсудить будущее ЕС по таким темам, как здоровье, изменение климата, социальная справедливость, цифровая трансформация, роль Евросоюза в мире и укрепление демократических процессов. "Эти темы совпадают с общими приоритетами ЕС и вопросами, поднятыми гражданами в опросах общественного мнения", - отмечается в нем.

В заявлении Совета говорится, что вскоре будет создан исполнительный совет, который будет осуществлять надзор за работой над формированием будущего Европы и ее результатами.