Президент Чехии предложит отстранить главу Минздрава за противодействие "Спутнику V"

ПРАГА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан намерен предложить премьер-министру республики Андрею Бабишу отправить в отставку министра здравоохранения Яна Блатного и директора Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Ирэну Сторову из-за их противодействия планам закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом глава государства сообщил в опубликованном в среду интервью пражскому сетевому изданию "Парламентская газета" .

"Главными препятствиями ["Спутнику V" в Чехии] являются министр здравоохранения Блатный и директор Государственного института по контролю за лекарствами, - указал Земан. - Я вижу решение [возникшей] ситуации в отставке обоих". Президент Чехии намерен поднять вопрос об отставке на ближайшем совещании с премьером. Глава кабинета министров наделен прерогативой решать такие вопросы.

Земан возлагает на главу Минздрава и директора института прямую ответственность за то, что в стране число случаев летального исхода коронавирусной инфекции превышает 200 в сутки. Президент Чехии высказался и за отставку министра иностранных дел Томаша Петржичека. Глава МИД, по словам главы государства, слишком сосредоточился на выдвижении своей кандидатуры на пост председателя Чешской социал-демократической партии. Петржичек входит в число оппонентов применения вакцин без регистрации в Евросоюзе (ЕС).

В ЕМА процесс регистрации вакцин, предназначенных для стран ЕС, длится, по оценке Земана, чрезмерно долго - до 300 дней. Чехия, в которой эпидемиологическая ситуация является одной из наиболее тяжелых в ЕС, нуждается в "Спутнике V" безотлагательно, констатировал глава государства. "Италия во вторник приобрела "Спутник V" и построит на своей территории завод по его производству", - напомнил он.

Президент также информировал о возможности совместного производства российской вакцины Чехией и ФРГ. "Германия и Россия предлагают сотрудничать с тем, чтобы Чехия вместе с ними участвовала в производстве "Спутника V" на территории одной из федеральных земель ФРГ", - уточнил он.

Вакцинация в Чехии

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее уже прошли около 900 тыс. жителей. В страну с населением 10,46 млн граждан поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, 1 марта приступил к изучению документации российской вакцины "Спутник V". Власти республики выражают заинтересованность в ее скорейшей регистрации для применения в Евросоюзе.