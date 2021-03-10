В порт Одессы вошли корабли военно-морской противоминной группировки НАТО

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Военно-морская противоминная группировка НАТО, состоящая из четырех кораблей, вошла в порт Одессы. Об этом в среду сообщило местное издание "Думская".

Вторая противоминная группа НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2) зашла в одесский порт в среду утром и около полудня начала швартоваться у причалов морского вокзала, проинформировало издание, уточнив, что это первый заход кораблей НАТО в нынешнем году.

В составе группы флагман SNMCMG2 - учебный корабль Sokullu Mehmet Pa a (Турция), минные тральщики Tajo (Испания) и Ayvalik (Турция), а также морской тральщик Locotenent Lupu Dinescu (Румыния). По информации издания, в среду состоится встреча командного состава группы с руководством Военно-морских сил Украины.

В Черное море группа вошла 25 февраля. Корабли из ее состава в период 27 февраля - 6 марта приняли участие в международных учениях НАТО Poseidon 21, церемония открытия которых состоялась в румынском порту Констанца. В маневрах участвовали более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции, были задействованы 13 кораблей и девять самолетов.

29 января американское посольство на Украине сообщало, что эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели операцию в Черном море. 1 февраля украинская катерная тактическая группа с привлечением морской авиации и эсминец ВМС США провели совместную тренировку в этом же регионе.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.