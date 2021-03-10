Берлин принял к сведению заявление Зеленского по "нормандскому формату"

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из коллег по "нормандской четверке" (Россия, Германия, Франция и Украина), если встреча с участием всех лидеров не состоится. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС представитель кабмина Германии.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер [Ангела Меркель] находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата", - отметил он. Коснувшись возможной даты такой встречи, собеседник агентства подчеркнул, что кабмин ФРГ, "как обычно, своевременно проинформирует" о графике Меркель.

Во вторник Зеленский в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" ведется, однако если она не состоится, то он готов встретиться с каждым из лидеров этих стран.

На саммите "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, однако большая часть его осталась нереализованной. В частности, Киев так и не приступил к выполнению политической части коммюнике, в котором говорилось о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включении в законодательство "формулы Штайнмайера". Тем не менее официальные представители Украины заявляют о том, что Киев якобы выполнил все решения саммита.

12 января 2021 года в Берлине состоялись переговоры советников лидеров "четверки", после которых представитель России на переговорах Дмитрий Козак заявил, что "похвастаться нечем", поскольку Киев не выполняет достигнутые договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря 2020 года заявил, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.