Оппозиция после митинга у парламента Армении начала шествие по центру Еревана

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Оппозиция после митинга у парламента Армении начала шествие по улицам Еревана. Протестующие в настоящее время идут по проспекту Саят-Новы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг продолжался около часа, в нем приняли участие несколько тысяч человек. К собравшимся обратились лидер оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазген Манукян, представитель "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, координатор "Движения за спасение родины" Ишхан Сагателян и другие представители оппозиции. Акция прошла спокойно, без каких-либо инцидентов.

Некоторые участники шествия скандируют "Никол - предатель". Протестующие идут по проезжей части в сопровождении полиции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вступлении в силу спорного указа об увольнении главы Генштаба вооруженных сил генерала Оника Гаспаряна. Президент страны Армен Саркисян не подписал документ, однако обжаловать его в Конституционном суде тоже не стал. Сам Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал оспорить ее. В то же время президент направил на проверку в суд закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба.

Оппозиция настаивает, что Гаспарян должен оставаться на своей должности.