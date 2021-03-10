Оппозиция завершила шествие по центру Еревана

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Шествие оппозиции, начавшееся после митинга у парламента Армении, завершилось, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько тысяч человек прошли по центральным улицам Еревана и, сделав круг, вернулись к парламенту.

Акция прошла спокойно, без каких-либо инцидентов. Протестующие время от времени скандировали лозунги. Некоторые автомобилисты приветствовали участников акции одобрительными гудками. Шествие сопровождала полиция.

В настоящее время у парламента на проспекте маршала Баграмяна остаются несколько сотен человек. По периметру парламента дежурит полиция.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вступлении в силу спорного указа об увольнении главы Генштаба вооруженных сил генерала Оника Гаспаряна. Президент страны Армен Саркисян не подписал документ, однако обжаловать его в Конституционном суде тоже не стал. Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал оспорить ее. В то же время президент направил на проверку в суд закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба.

Оппозиция настаивает, что Гаспарян должен оставаться на своей должности.