Глава МИД Британии опроверг информацию о запрете на экспорт вакцин от коронавируса

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провел встречу с вызванным в МИД королевства представителем дипмиссии ЕС в Лондоне, опровергнув заявления Брюсселя о том, что британские власти вводили запрет на экспорт вакцин от коронавируса. Об этом в среду заявил журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Глава МИД провел разговор с представителем делегации ЕС. Мы выразили нашу позицию и расставили все на свои места, - заявил сотрудник премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters. - Перемещение вакцин и их компонентов через границу Соединенного Королевства определяется обязательствами поставщиков вакцин по контрактам, которые они заключили со своими клиентами".

Ранее в среду, выступая в Палате общин британского парламента, Джонсон заявил, что британское правительство "не ограничивало экспорт ни одной дозы вакцины от COVID-19 или какого-либо из ее компонентов". Он добавил, что Соединенное Королевство осуждает "вакцинный национализм" во всех его проявлениях" и выступает за расширение международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

Новый конфликт между Лондоном и Брюсселем из-за взаимных обвинений в "вакцинном национализме", под которым стороны подразумевают введение ограничений на экспорт препаратов, разгорелся на этой неделе. Во вторник вечером глава Евросовета Шарль Мишель написал в своем блоге, что в Великобритании и США действует "прямой запрет на экспорт вакцин или компонентов вакцин, произведенных на их территории", в то время как Евросоюз просто "ввел систему контроля" за их экспортом. Великобритания отвергла данные обвинения и вызвала в МИД временного поверенного в делах ЕС в Соединенном Королевстве Николь Маньон.

Это уже второй скандал между Великобританией и ЕС по поводу поставок вакцин от коронавируса с начала нынешнего года. В январе Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на поставки препарата из входящей в ЕС Ирландии в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства. После выхода Великобритании из Евросоюза протокол по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit продолжает гарантировать прозрачность государственной границы на острове Ирландия, из-за чего в ЕС опасались, что через Ольстер в Великобританию могут быть налажены поставки вакцин. Спустя короткий промежуток времени после жесткого ответа Лондона ЕК отказалась блокировать поставки вакцины в Соединенное Королевство.