Военнослужащего ЛНР ранили при обстреле со стороны киевских силовиков

ЛУГАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) получил ранения при обстреле территории республики со стороны украинских силовиков. Об этом в среду сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В результате преступных действий украинских боевиков ранен защитник республики. Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Ранее Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего военнослужащие Народной милиции были вынуждены подавить огневые точки киевских силовиков в районе села Катериновка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.