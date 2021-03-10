Пашинян поблагодарил за службу бывшего главу Генштаба ВС Армении

"Оник Гаспарян освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Я хотел бы поблагодарить господина Гаспаряна за его заслуги перед Арменией. И не только во время его пребывания на посту начальника Генштаба, но и на протяжении всей его жизни, которую он посвятил армии", - сказал он на видео, опубликованном в среду на его странице в Facebook. Пашинян также представил командному составу генерал-лейтенанта Артака Давтяна, ходатайство о назначении которого глава кабмина представил президенту.

"Прошу всех присутствующих продолжить свою службу в качестве генералов и офицеров ВС страны, в качестве столпов структуры, гарантирующей безопасность и территориальную целостность Армении", - отметил премьер.

В среду руководство вооруженных сил выступило с заявлением, подтвердив требование экс-начальника Генштаба ВС Гаспаряна о необходимости отставки Пашиняна и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности после того, как указ о его увольнении по представлению премьера в срок не подписал президент страны Армен Саркисян, однако при этом не стал обжаловать документ в Конституционном суде. Сам Гаспарян заявил, что указ о его отставке является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде.

В свою очередь Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. При этом в оппозиции настаивают, что Гаспарян должен оставаться на своей должности. С таким заявлением выступил представитель "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.