Госсекретарь США Блинкен встретится на Аляске с главой МИД Китая Ван И

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

"Госсекретарь и помощник президента обсудят [с китайскими представителями] ряд вопросов", - отметили в Госдепе. Других подробностей американская сторона не приводит.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила о том, что Китай и США согласовывают проведение встречи на Аляске, чтобы попытаться произвести перезагрузку в отношениях между двумя странами.