Умер бывший президент Сомали Али Махди Мохамед

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /ТАСС/. Али Махди Мохамед, занимавший пост президента Сомали с января 1991 по январь 1997 года, умер в среду в больнице Найроби в возрасте 82 лет. Об этом сообщил сомалийский портал Garowe .

По его словам, политик умер в связи с коронавирусом.

Али Махди Мохамед был назначен на пост главы государства сроком на два года Объединенным сомалийским конгрессом сразу же после свержения Мохамеда Сиада Барре. Однако из-за раскола внутри правящей элиты и распада государственных структур Сомали он оставался на этом посту почти шесть лет.