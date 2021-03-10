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Умер бывший президент Сомали Али Махди Мохамед

Ему было 82 года
Али Махди Мохамед Patrick ROBERT/Sygma via Getty Images
Описание
Али Махди Мохамед
© Patrick ROBERT/Sygma via Getty Images

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /ТАСС/. Али Махди Мохамед, занимавший пост президента Сомали с января 1991 по январь 1997 года, умер в среду в больнице Найроби в возрасте 82 лет. Об этом сообщил сомалийский портал Garowe.

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По его словам, политик умер в связи с коронавирусом.

Али Махди Мохамед был назначен на пост главы государства сроком на два года Объединенным сомалийским конгрессом сразу же после свержения Мохамеда Сиада Барре. Однако из-за раскола внутри правящей элиты и распада государственных структур Сомали он оставался на этом посту почти шесть лет.

Теги
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