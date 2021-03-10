Чавушоглу и Лавров провели переговоры в Дохе

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что в ходе состоявшихся в Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

"Обсудили с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отношения между Турцией и Россией, последние события в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара нацелена достичь в туристической сфере допандемийных показателей.

Чавушоглу также напомнил, что в среду состоялась церемония по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. "Пусть она служит достойно нашей нации", - добавил он.