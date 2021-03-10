Джонсон потребовал от Роухани немедленно освободить лиц с британско-иранским гражданством

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон потребовал от президента Ирана Хасана Роухани немедленного освобождения лиц с британско-иранским гражданством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Великобритании, распространенном в среду по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Премьер-министр затронул тему Назанин Загари-Рэтклифф и других задержанных в Иране лиц с двойным британско-иранским гражданством и потребовал их немедленного освобождения. Он сказал, что удаление электронного браслета с ноги Назанин Загари-Рэтклифф приветствуется, но ее дальнейшее заключение остается совершенно неприемлемым, ей необходимо разрешить вернуться к своей семье в Великобританию", - отмечается в коммюнике.

Дело Загари-Рэтклифф

В 2016 году сотрудница фонда "Томсон - Рейтер" Загари-Рэтклифф была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года в ее отношении было возбуждено новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. МИД Великобритании последовательно добивался оправдания и освобождения женщины. Этот вопрос неоднократно поднимался во время встреч министров иностранных дел двух стран.

Весной 2020 года Загари-Рэтклифф была временно освобождена в соответствии с государственной инициативой, нацеленной на снижение риска распространения коронавируса, но должна была носить электронный браслет. 7 марта женщина вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, но ей снова предписано явиться в суд.

Среди задержанных в Иране лиц с двойным гражданством числятся Ануше Ашури, приговоренная в 2019 году к 12-летнему заключению за сотрудничество с разведкой Израиля, Морад Тахбаз, в том же году приговоренный к 10 годам тюрьмы за связи с американским правительством (помимо иранского и британского паспортов, у Тахбаза есть также гражданство США), а также британка с иранскими корнями Арас Амири, работавшая на Британский совет в Лондоне и получившая приговор за шпионаж.

Возвращение к СВПД

Обсудили Джонсон с Роухани и возвращению сторон к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме (СВПД).

"Премьер-министр подчеркнул, что, хотя Великобритания по-прежнему привержена обеспечению успеха иранской ядерной сделки, Иран должен прекратить всю свою ядерную деятельность, которая нарушает условия СВПД, и вернуться к его соблюдению. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран воспользовался возможностью, которую предоставили Соединенные Штаты, выразив готовность вернуться к соглашению, если Иран вновь начнет соблюдать его. Премьер-министр подчеркнул, что Ирану необходимо прекратить более широкую дестабилизирующую деятельность и стать позитивной силой в регионе Персидского залива", - отмечается в коммюнике.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках СВПД, то США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь 2 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабии подчеркнул, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 5 марта пообещал, что в скором времени страна представит через дипломатические каналы план действий по ядерной сделке.