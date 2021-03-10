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Умер премьер-министр Кот-д'Ивуара

Амеду Бакайоко было 56 лет

ТАСС, 10 марта. Премьер-министр Кот-д'Ивуара Амед Бакайоко умер в среду на 57-м году жизни. Об этом сообщил президент страны Алассан Уаттара на своей странице в Twitter.

"С глубоким сожалением я должен объявить о смерти премьер-министра Амеда Бакайоко, [который занимал посты] главы правительства и министра обороны, в эту среду 10 марта 2021 года в Германии от рака", - говорится в заявлении президента.

Бакайоко в начале текущего месяца вылетел во Францию, где был помещен в одну из больниц Парижа, передавал французский журнал Jeune Afrique. Однако его состояние ухудшилось и 6 марта он был перевезен в Германию для продолжения лечения.

Теги
Уаттара, АлассанКот-д’Ивуар
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