Сенат США утвердил кандидатуру Гарленда на пост министра юстиции

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проголосовал в среду за утверждение кандидатуры Меррика Гарленда на должность нового министра юстиции - генерального прокурора страны. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Гарленд в ближайшее время будет приведен к присяге.

В 2016 году 44-й американский президент демократ Барак Обама выдвигал кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда США. Однако контролируемый в то время республиканцами Сенат фактически блокировал данное кадровое назначение по внутриполитическим соображениям, до слушаний и голосования по кандидатуре Гарленда дело тогда не дошло.