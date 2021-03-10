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Сенат США утвердил кандидатуру Гарленда на пост министра юстиции

В 2016 году Барак Обама выдвигал его на должность члена Верховного суда США, однако тогда Сенат блокировал это кадровое назначение

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проголосовал в среду за утверждение кандидатуры Меррика Гарленда на должность нового министра юстиции - генерального прокурора страны. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Гарленд в ближайшее время будет приведен к присяге.

В 2016 году 44-й американский президент демократ Барак Обама выдвигал кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда США. Однако контролируемый в то время республиканцами Сенат фактически блокировал данное кадровое назначение по внутриполитическим соображениям, до слушаний и голосования по кандидатуре Гарленда дело тогда не дошло.

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