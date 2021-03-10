Псаки: организуемый США климатический саммит пока планируется проводить дистанционно

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Вашингтон пока планирует проводить организуемый США климатический саммит в онлайн-формате. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность проведения встречи в очном формате в Вашингтоне. "Как я полагаю, на данный момент [наше] намерение заключается в том, чтобы провести его [саммит] дистанционно. Я не думаю, что есть намерение менять это, но я буду рада уточнить этот вопрос для вас", - заявила Псаки.

Тогда один из журналистов попросил ее уточнить, сколько государств примут участие в мероприятии, есть ли среди них Китай. "У меня нет более подробной информации относительно саммита. Я знаю, что он состоится примерно через пять - шесть недель. Думаю, по мере приближения [даты встречи], у нас будет больше [информации], чтобы ее анонсировать", - ответила Псаки.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ранее американские власти информировали, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.