В Армении назначили врио главы Генштаба

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в среду об отставке главы Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна. Вместо него на эту должность он предложил назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна, направив соответствующее представление президенту страны. До утверждения главой государства этой кандидатуры временно исполнять обязанности начальника Генштаба, согласно распоряжению министра обороны, будет генерал-лейтенант Степан Галстян.
Освобождение Гаспаряна от должности премьер объяснил тем, что распоряжение о его увольнении президент Армении Армен Саркисян не подписал в положенный по закону срок и не стал обжаловать его в Конституционном суде (КС). Позже на совещании с руководством Вооруженных сил, которое ранее также выступило с требованием отставки самого главы кабмина, Пашинян лично заявил о своем решении и даже поблагодарил Гаспаряна за службу. "Оник Гаспарян освобожден от должности начальника Генштаба. Я хотел бы поблагодарить его за заслуги перед Арменией", - сказал он на видео, опубликованном на его странице в Facebook. После этого премьер представил собравшимся и самого Давтяна, призвав их "продолжить службу в качестве генералов и офицеров ВС как столпов структуры, гарантирующей безопасность и территориальную целостность Армении". Давтян ранее уже возглавлял Генштаб ВС Армении - с 2018 года по июнь 2020 года.
В президентском аппарате журналистам сообщили, что предложение Пашиняна о новом начальнике Генштаба получили, а свое решение глава государства примет в течение трех дней. Ранее Саркисян, отказавшись подписывать распоряжение премьера об отставке Гаспаряна, направил в КС заявление с просьбой определить вопрос соответствия конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", по которому назначается и увольняется глава Генштаба. Как отметила пресс-служба президента, подача заявления обусловлена "проблемами, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении" Гаспаряна и последующих правовых процессов.
В пресс-службе суда в свою очередь сообщили, что КС в течение трех дней определит, нет ли противоречия в обращении президента положениям закона "О конституционном суде". После этого предложение примут в производство и будет назначено судебное заседание, которое может длиться до 30 дней.
Реакция военных
Сам Гаспарян считает, что заявление Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем он решил обратиться в административный суд. "Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны. Это лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов", - отметил он.
Генерал-полковник также добавил, что "продолжит службу родине и народу в ином статусе", и обратился к военным, призвав их "продолжать службу исключительно стране и народу для развития ВС и укреплении Армении и Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика]".
В ответ руководящий состав Вооруженных сил Армении в среду также выступил с заявлением, в котором, по сути, поддержал требования Гаспаряна.
Заявления и митинги оппозиционных сил
Против ухода Гаспаряна с поста начальника Генштаба высказалась также оппозиция. Так, представитель "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян считает, что Гаспарян продолжает находиться на своем посту, поскольку в конституции увольнение с этой должности не предусмотрено. "Согласно конституции, начальник Генштаба назначается по предложению премьер-министра и указом президента на пять лет. То есть в конституции говорится только о назначении, а не об увольнении. Полномочия начальника Генштаба приостанавливаются в случае его кончины, если он лишается гражданства или его осуждают за преступления. В этом случае [при нынешней ситуации] Гаспарян продолжает оставаться на посту начальника Генштаба ВС", - подчеркнул он в среду на брифинге.
Во второй половине дня оппозиция вывела своих сторонников на очередной митинг у здания парламента Армении. Прилегающие улицы были закрыты для движения автотранспорта. Перекрытыми оказались и подходы к служебным входам в здание парламента. К зданию были стянуты немногочисленные силы полиции. Они не препятствовали проведению акции, которая прошла без инцидентов. По завершении митинга оппозиция прошла по улицам Еревана, а напротив парламента в палаточном городке на ночь остались ее немногочисленные сторонники.
В ожидании новых консультаций
Вечером в среду стало известно, что президент Армении пригласил премьера, лидеров парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" 13 марта в 12:00 (11:00 мск) провести встречу для обсуждения путей выхода из непростой политической ситуации.
Саркисян подчеркнул, что политический кризис продолжается, что может иметь "непредсказуемые, необратимые последствия для государства". "Проблем много, для их решения требуются срочные системные изменения, в том числе конституционные и законодательные. В нынешней ситуации моей единственной целью было уберечь страну от потрясений, предотвратить ситуацию, которая может привести к непредсказуемым последствиям", - добавил он.
В заявлении также указывается, что аппарат президента ожидает ответа приглашенных до 18:00 четверга (17:00 по мск).