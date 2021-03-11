В Армении назначили врио главы Генштаба

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в среду об отставке главы Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна. Вместо него на эту должность он предложил назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна, направив соответствующее представление президенту страны. До утверждения главой государства этой кандидатуры временно исполнять обязанности начальника Генштаба, согласно распоряжению министра обороны, будет генерал-лейтенант Степан Галстян.

Освобождение Гаспаряна от должности премьер объяснил тем, что распоряжение о его увольнении президент Армении Армен Саркисян не подписал в положенный по закону срок и не стал обжаловать его в Конституционном суде (КС). Позже на совещании с руководством Вооруженных сил, которое ранее также выступило с требованием отставки самого главы кабмина, Пашинян лично заявил о своем решении и даже поблагодарил Гаспаряна за службу. "Оник Гаспарян освобожден от должности начальника Генштаба. Я хотел бы поблагодарить его за заслуги перед Арменией", - сказал он на видео, опубликованном на его странице в Facebook. После этого премьер представил собравшимся и самого Давтяна, призвав их "продолжить службу в качестве генералов и офицеров ВС как столпов структуры, гарантирующей безопасность и территориальную целостность Армении". Давтян ранее уже возглавлял Генштаб ВС Армении - с 2018 года по июнь 2020 года.

В президентском аппарате журналистам сообщили, что предложение Пашиняна о новом начальнике Генштаба получили, а свое решение глава государства примет в течение трех дней. Ранее Саркисян, отказавшись подписывать распоряжение премьера об отставке Гаспаряна, направил в КС заявление с просьбой определить вопрос соответствия конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", по которому назначается и увольняется глава Генштаба. Как отметила пресс-служба президента, подача заявления обусловлена "проблемами, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении" Гаспаряна и последующих правовых процессов.

В пресс-службе суда в свою очередь сообщили, что КС в течение трех дней определит, нет ли противоречия в обращении президента положениям закона "О конституционном суде". После этого предложение примут в производство и будет назначено судебное заседание, которое может длиться до 30 дней.

Реакция военных

Сам Гаспарян считает, что заявление Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем он решил обратиться в административный суд. "Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны. Это лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов", - отметил он.