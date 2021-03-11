Парламент Китая вновь завершает ежегодную сессию реформой Гонконга

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Делегаты четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва в четверг завершают работу в Пекине принятием ключевых решений для социально-экономической и политической жизни страны на ближайшую пятилетку и долгосрочный период.

Уже второй год подряд сессия высшего законодательного органа страны проходит "под гнетом пандемии". Однако коронавирус нисколько не приуменьшил важность тех задач, которые стоят перед парламентариями. Напротив, во время глобальной рецессии Китай продемонстрировал положительный рост национальной экономики - ВВП страны в 2020 году вырос на 2,3%. Еще на открытии сессии власти заявили о намерениях ускорить темпы роста экономики до 6%, однако гораздо важнее для них обозначить ключевые цели развития страны до 2025 и 2035 годов.

День решений

Традиционно сессия завершается голосованием законодателей по ключевым пунктам повестки. Среди них доклад о работе правительства, 14-й пятилетний план социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и долгосрочные цели до 2035 года, доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2020 год и проект такого документа на 2021 год.

Кроме того, сессия должна утвердить доклад об исполнении бюджетов центрального правительства и местных властей за прошлый год, а также центральный и местные бюджеты на нынешний год, принять резолюции по докладам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Отдельно парламентарии проголосуют по внесению поправок в закон о ВСНП и регламент его работы.

Однако больше всего внимания как за рубежом, так и внутри страны уже второй год подряд привлекает пункт повестки, связанный с Гонконгом.

И снова Гонконг

На сессии ВСНП в 2020 году парламент страны принял решение об инициировании законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В этом году законодатели выдвинули другую инициативу - провести реформу избирательной системы Гонконга. Слухи о ее подготовке ходили уже давно, однако официально объявлено об этом было лишь накануне начала работы парламента страны. Как заявили китайские власти, грядущие изменения призваны обеспечить принцип "Гонконгом управляют патриоты".

Делегат Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 13-го созыва, член Законодательного совета (парламент) Гонконга Джеффри Лам в беседе с ТАСС в среду не стал опровергать данные, опубликованные газетой "Саут Чайна морнинг пост" о предстоящей реформе. По сведениям источников газеты, число мест в парламенте Гонконга увеличится с нынешних 70 до 90, а состав коллегии выборщиков - с 1 200 до 1 500 членов.

По словам парламентария, в коллегии выборщиков увеличится представительство женщин, молодежи и политиков. Он также указал на возможность очередного переноса парламентских выборов, намеченных на сентябрь, если этого потребует реформа. Согласно прогнозам, весь процесс займет от нескольких месяцев до одного года.

Как ожидается, о принятии решения провести реформирование избирательной системы Гонконга будет объявлено на церемонии закрытия 4-й сессии ВСНП 13-го созыва. После чего Постоянному комитету ВСНП будет поручена разработка всех деталей законопроекта. Критики нарекли действия Пекина концом демократии в бывшей британской колонии. Власти Китая утверждают, что их меры продиктованы необходимостью защиты Гонконга от инспирированных из-за рубежа деструктивных действий оппозиции.

Обстановка в городе и ограничительные меры

На протяжении недели в Пекине действуют усиленные меры безопасности. Сотрудники народной вооруженной милиции, а также сотни волонтеров следили за порядком по всему городу: в публичных местах, на общественном транспорте и даже вдоль ключевых автотрасс китайской столицы. Площадь Тяньаньмэнь охраняется полицейскими кордонами и по-прежнему закрыта для туристов и случайных прохожих.

Второй год подряд сессии ВСНП и ВК НПКСК прошли в ограниченном формате: их продолжительность была сокращена с 10 дней до одной недели, повестка урезана, большая часть доступных для прессы мероприятий прошла в режиме онлайн. Для присутствия на церемониях открытия и закрытия, а также участия в пресс-конференции члена Госсовета, главы МИД КНР Ван И корреспондентам каждый раз приходилось сдавать тест на коронавирус и проходить карантин: за 10 часов до мероприятия представители СМИ собирались в специализированном центре, сдавали ПЦР-тест, а затем в течение шести часов ждали результаты анализов в изолированных комнатах.

Несмотря на, казалось бы, "драконовские" меры предосторожности, задать вопрос министру иностранных дел Китая "лицом к лицу" журналистам так и не удалось: брифинг прошел в формате видеоконференции, глава МИД и пресса сидели в разных залах.

Неделю назад на церемонии открытия сессии ВСНП власти Китая обещали в 2021 году "усилить работу по предотвращению и ликвидации загрязнения, активизировать экологическое строительство, а также неуклонно улучшать качество окружающей среды". Вместе с тем накануне последнего дня работы сессии Пекин окутал сильный смог: метеорологическая служба города в среду вечером объявила желтый уровень опасности в связи с сильным загрязнением воздуха. Как и за день до открытия ВСНП, концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 ("Пи-эм 2,5", основной источник смога) в десять раз превысила норму Всемирной организации здравоохранения. Видимость на некоторых трассах города не превышает 500 м, власти настоятельно рекомендуют населению без крайней необходимости не выходить на улицу.