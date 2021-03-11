Гутерриш: война в Сирии заставляет задуматься об эффективности урегулирования конфликтов

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Затянувшийся на 10 лет конфликт в Сирии заставляет задуматься о том, насколько эффективны имеющиеся у международного сообщества инструменты по урегулированию таких ситуаций. Такое мнение выразил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге, приуроченном к десятилетию гражданского противостояния в арабской стране.

"Очевидно, что если война длится 10 лет, то действующая система международной безопасности не эффективна. Это дает пищу для размышлений для всех заинтересованных сторон, - сказал он, отвечая на вопрос о том, подвел ли мир сирийцев. - Это касается и ООН с Советом Безопасности, но также и других международных институтов и механизмов".

"Эти механизмы должны позволять воздействовать на ситуацию, если она затягивается на столь длительное время. К сожалению, имеющиеся механизмы такой возможности не дают", - добавил Гутерриш.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году противники правительства находились на подступах к Дамаску, но были отбиты после того, как Россия решила оказать помощь законным властям страны. Оппозиция при поддержке Турции на данный момент сохраняет контроль над провинцией Идлиб на северо-востоке страны.