Минфин США расширил санкционный список по Мьянме

ТАСС, 11 марта. Власти США в среду расширили список санкций против Мьянмы, внеся в него два физических лица и шесть компаний. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер).

По данным агентства Reuters, рестрикции коснулись двух детей главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна и шести компаний, которыми они, предположительно, управляют.

Ранее США ввели санкции в отношении двух мьянмарских генералов в связи с тем, что военные страны применяли силу при разгоне демонстраций. Кроме того, министерство обороны, министерство внутренних дел, а также контролируемые военными корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited были позже внесены в черный список американского Минторга.

Мьянманские военные объявили 1 февраля о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили свои действия масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на акции протеста, которые жестко пресекаются силами безопасности.