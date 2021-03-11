Reuters: аравийская коалиция нанесла удар по объекту хуситов в йеменском Марибе

ТАСС, 11 марта. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция в среду нанесла удар по объекту мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в городе Мариб. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в результате удара был уничтожен один расчет противовоздушной обороны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют воздушные атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия, однако в последнее время они значительно нарастили масштабы и периодичность подобных нападений. 28 февраля Сариа заявил, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе в свою очередь сообщили, что перехватили ракету и шесть таких аппаратов.