Блинкен утверждает, что Россия является угрозой интересам и союзникам США

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия представляет угрозу для американских интересов, а также союзников Вашингтона во всех частях Европы.

С заявлениями на этот счет руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. "Считаете ли вы Россию угрозой США и нашим союзникам - и не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом? И интересам США?" - спросил у Блинкена конгрессмен Огэст Флюгер (республиканец, от штата Техас). "Да", - ответил Блинкен.

Далее Флюгер призвал Блинкена расширить список тех участников проекта "Северный поток - 2", в отношении которых Вашингтон вводит односторонние санкции. "Мы уже ввели санкции в отношении одного ключевого действующего лица. И мы очень активно рассматриваем дополнительные [американские] санкции в отношении любого, подпадающего под них в связи с поддержкой [строительства] трубопровода", - сказал госсекретарь.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".