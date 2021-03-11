Блинкен: США не давали согласия на разморозку каких-либо активов Ирана

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не давали согласия на разблокирование каких-либо активов Ирана и не собираются делать это в будущем, пока Тегеран не вернется к выполнению соглашения по своей ядерной программе. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что власти Южной Кореи разблокируют иранские активы на $7 млрд после консультаций с администрацией Джо Байдена.

В ответ Блинкен заверил, что США не давали согласие на разблокирование каких-либо иранских активов и не намерены делать это в будущем, если Иран сам не сделает определенные шаги. "Мы этого не делаем. Это сообщение неверное", - сказал он. "Как мы говорили, если Иран вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерного соглашения, мы сделаем то же самое. Это будет включать в себя <...> ослабление санкций в соответствии с соглашениями. Но пока Иран не вернется к соблюдению, они не получат снятия этих санкций, и сообщения, о которых вы говорите, просто неверны", - подчеркнул госсекретарь.

23 февраля официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Республика Корея готова разблокировать иранские средства на сумму $1 млрд США. 3 марта глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Южная Корея в настоящий момент ожидает одобрения со стороны американских властей для разблокирования замороженных в стране иранских средств.

4 января береговая охрана Ирана задержала южнокорейское судно Hankuk Chemi. Западные СМИ в качестве возможной причины этого называли заморозку Сеулом иранских активов на 7 млрд долларов, проведенную по запросу США. В свою очередь иранская сторона утверждает, что танкер был задержан из-за загрязнения им вод Персидского залива.

Ядерная сделка

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее пока американское правительство не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций в отношении Тегерана.