Блинкен заявил, что США не приняли пока никаких решений по Афганистану

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация не приняла пока никаких решений насчет своей политики в отношении Афганистана, в том числе относительно уровней дальнейшего присутствия войск США в этой южноазиатской стране. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Тем временем мы изучаем собственную концепцию размещения войск [в Афганистане], в том числе крайний срок, приходящийся на 1 мая. Никаких решений на этот счет мы еще не приняли. Мы хотим посмотреть, к чему приведут усилия, направленные на то, чтобы в действительности добиться от сторон [в Афганистане] взаимодействия значимым образом", - заявил шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Блинкен напомнил, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя обязательства по "сокращению масштабов насилия", а также "отказа от укрывательства и поддержки террористов". "Мы хотим, чтобы они (талибы - прим. ТАСС) выполнили эти обязательства", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.