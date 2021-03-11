Генсек ООН рассчитывает, что заявление Совбеза по Мьянме способствует снижению насилия

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на то, что совместное заявление для прессы членов Совета Безопасности по ситуации в Мьянме поспособствует прекращению насилия. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

"Я надеюсь, что с этим заявлением получится повысить сознательность военных в Мьянме. Совершенно необходимо отпустить всех заключенных, необходимо уважать результаты выборов и обеспечить возвращение ситуации к демократической передаче [власти]", - сказал Гутерриш. При этом он отметил, что ситуация в стране "и до выборов не была идеальной", находясь "под контролем военных во многих областях".

"Тем сложнее понять этот военный переворот", - подчеркнул генсек всемирной организации. "Но, при всех несовершенствах, я считаю, что необходимо вернуться к тому, как дела обстояли до переворота", - заключил он.

Ранее в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что секретариат приветствует достижение согласия между членами Совета Безопасности по заявлению для прессы о ситуации в Мьянме. Заявление для прессы - не накладывающее каких-либо обязательств выражение членами Совбеза общей позиции по тому или иному вопросу. Пока согласован только текст заявления, в котором содержатся осуждение насилия и требование освободить задержанных. Документ должен быть формально принят на встрече Совета Безопасности.

Первое заявление для прессы по ситуации в Мьянме Совет Безопасности принял в начале февраля, сразу после прихода военных к власти. С тех пор ситуация обострилась. Во время акций протеста за прошедший месяц погибли, по данным ООН, 67 человек.