Блинкен: мирный договор между Сеулом и Пхеньяном зависит от денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Заключение мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, которые формально все еще находятся в состоянии войны, зависит от обеспечения безопасности Республики Корея и Японии, а также от денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Энди Ким (от штата Нью-Джерси) спросил его, "не пора ли по прошествии 70 лет официально завершить Корейскую войну".

"В первую очередь мы должны убедиться, что делаем все возможное для обеспечения безопасности наших союзников и партнеров, начиная с Южной Кореи и Японии, а также работать над достижением денуклеаризации Корейского полуострова. И конечно же, убедиться, что мы принимаем во внимание нашу собственную безопасность. Поэтому, когда дело доходит до чего-либо такого значительного и серьезного, конечно, первое, что нам нужно сделать, - это провести свою собственную оценку того, может ли это продвигать вперед все то, о чем я только что сказал", - отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, такая ситуация потребует "проведения весьма тесных консультаций с [американскими] партнерами, начиная с Республики Корея".

Руководитель Госдепартамента напомнил, что вашингтонская администрация продолжает переоценку всего существующего подхода США к политике в отношении КНДР. "Мы проводим обзор, чтобы убедиться, что у нас есть наилучшие средства для продвижения денуклеаризации [Корейского полуострова]. И чтобы изучить различные точки давления, которыми мы можем воспользоваться, а также некоторые дипломатические возможности с целью, как я надеюсь, добиться прогресса в том, что было весьма сложным и острым вызовом для многих администраций [США]", - заключил Блинкен.

Корейская война продлилась три года - с июня 1950 по июль 1953 года. Общее число погибших и раненых (как военных, так и гражданских лиц) приближается к 5,5 млн человек, таким образом, Корейская война остается крупнейшим по числу жертв военным конфликтом со времен Второй мировой войны. Формально КНДР и Республика Корея все еще находятся в состоянии войны, так как мирный договор между ними не подписан. Попытки его заключения предпринимаются начиная с Женевской конференции 1954 года.