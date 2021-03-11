Харрис привела к присяге министра жилищного строительства и городского развития США

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в среду привела к присяге нового министра жилищного строительства и городского развития США Маршу Фадж. Трансляцию вели американские телеканалы.

Церемония проходила в дистанционном формате. По видеосвязи 68-летняя Фадж повторила за Харрис текст присяги. Глава министерства извинилась, что не смогла присутствовать на церемонии лично в связи с тем, что ее матери в следующем месяце исполняется 90 лет.

После своего утверждения Сенатом Конгресса на должность министра Фадж в среду покинула пост члена Палаты представителей от штата Огайо. Она стала второй афроамериканкой в истории страны, возглавившей министерство жилищного строительства и городского развития. Фадж была членом комитетов нижней палаты законодательного органа, которые занимаются вопросами жилищного управления, сельского хозяйства, образования и занятости.

В среду Сенат утвердил выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру 45-летнего Майкла Регана на пост руководителя Агентства по охране окружающей среды. В ближайшее время он также будет приведен к присяге.