Блинкен: новому правительству Ливии нужно обеспечить свободные выборы в стране

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют утверждение Палатой представителей (парламентом) Ливии нового Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы. Об этом заявил в распространенном в среду письменном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем сегодняшний вотум доверия Палаты представителей в поддержку списка кандидатур, выдвинутых Дбейбой во временное правительство национального единства. Это веха на пути к выполнению дорожной карты Форума ливийского политического диалога по созданию эффективного и единого временного правительства национального единства, - отметил шеф американской дипломатии. - Мы призываем это новое руководство после прихода к власти предпринять необходимые шаги для обеспечения свободных и справедливых национальных выборов 24 декабря в качестве ключевого шага на пути к окончательному политическому решению с целью положить конец десятилетнему конфликту. Плавная и упорядоченная передача власти лидерам, избранным ливийским народом на этих выборах, имеет решающее значение для развития демократического процесса в Ливии".

Блинкен "призвал все стороны сохранить нынешний позитивный импульс и поддержать всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня в Ливии, обеспечить всеобъемлющее соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия и положить конец иностранному вмешательству". "Все ливийские и международные стороны должны поддержать эти шаги, включая немедленный вывод всех иностранных сил и наемников", - заключил госсекретарь.

Палата представителей Ливии вынесла в среду вотум доверия ПНЕ Дбейбы. Голосование осуществлялось открыто, из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались, 36 законодателей отсутствовали. Первые консультации относительно состава кабинета начались в парламенте в понедельник. Избранному 5 февраля на проходившем в Швейцарии Форуме ливийского политического диалога премьеру отводился 21 день на формирование кабмина. Концепцию будущего ПНЕ он представил в парламент 25 февраля, однако список конкретных кандидатов передал только 6 марта.

Кабмин Дбейбы включает 35 постов: 27 министров, шесть госминистров и два вице-премьера без портфелей. Остаются вакантными два ключевых поста - министров иностранных дел и обороны. По кандидатуре главы МИД сейчас идут консультации между премьером и Президентским советом, а обязанности министра обороны Дбейба возьмет на себя до тех пор, пока не будет достигнута договоренность относительно фигуры, которая получит одобрение всех трех регионов страны, будет максимально независимой и не будет представлять конфликтующие стороны.