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Референдум о внесении изменений в конституцию Киргизии назначили на 11 апреля

На этот же день в стране назначили проведение выборов в местные органы власти

БИШКЕК, 11 марта. /ТАСС/. Референдум о внесении изменений в киргизскую конституцию назначен на 11 апреля текущего года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе законодательного органа республики.

"Большинством голосов депутаты сегодня одобрили закон о назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона "О конституции Кыргызской Республики", согласно которому всенародное голосование состоится 11 апреля 2021 года", - заявила представитель пресс-службы.

На этот же день в стране назначено проведение выборов в местные органы власти.

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Киргизия
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