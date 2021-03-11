{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому

По версии следствия, Сергей Тихановский и лидер незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николай Статкевич активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК Белоруссии.

"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним лиц", - сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Политический кризис в Армении
В Ереване сохраняется спокойная обстановка после протестов оппозиции
У парламента Армении продолжает действовать палаточный лагерь
Читать полностью