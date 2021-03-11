СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК Белоруссии.

"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним лиц", - сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов.