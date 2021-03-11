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Совбез Украины рассмотрит возможность санкций против чиновников и бизнесменов Белоруссии

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (Совбез, СНБО) рассмотрит возможность введения санкций против крупнейших белорусских чиновников и бизнесменов. Об этом говорится в официальном ответе офиса президента Украины депутату Верховной рады Алексею Гончаренко на соответствующее обращение последнего.

"Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах", - говорится в ответе офиса президента, который Гончаренко обнародовал в четверг в Telegram.

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